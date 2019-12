Kracher gegen Tottenham – RB Leipzig mit ersten Details zum Vorverkauf

RB Leipzig trifft im ersten Achtelfinale der Clubgeschichte auf Tottenham Hotspur. Das Duell gegen den Endspiel-Teilnehmer des Vorjahres Endspiel dürfte bei den Fans der Roten Bullen zum absoluten Kassenschlager werden. Bereits kurz nach der Auslosung hat RB die ersten Informationen für den Vorverkauf bekanntgegeben. Demnach kostet die Tages für das Rückspiel am 10. März in der Red-Bull-Arena zwischen 85 Euro für Vollzahler in der Preiskategorie eins und 7,50 Euro ermäßigt für Schüler und Studenten in der Preiskategorie fünf. Kinder (bis 14 Jahre) zahlen zwischen fünf und zehn Euro für den Kracher.