„Vom Sofa kann ich nicht helfen“: Recken-Fan Sven Graupe über seine Liebe zum Handball

Am Samstag (20.30 Uhr), wenn die Bundesliga-Handballer der TSV Hannover-Burgdorf gegen Rekordmeister Kiel in der leeren ZAG-Arena spielen, sitzt Graupe zu Hause in Burgdorf auf dem Sofa und schaut mit Frau Heike und Tochter Tabea das Spiel. Die Tochter tanzt dann aus der Reihe und trägt ein Kiel-Trikot. Ihr Handballherz schlägt nun mal für zwei Klubs.

„Vom Sofa aus kann man der Mannschaft einfach nicht helfen. Das tut weh.“

Fast 10 000 Fans wären in normalen Zeiten morgen in die Arena gekommen. Graupe vermisst die Hallenatmosphäre, die Fachsimpelei mit anderen Fans und das Abklatschen und Klönen nach Abpfiff mit den Spielern. „Aber das Schlimmste gerade ist, dass man so hilflos ist. Vom Sofa aus kann man der Mannschaft einfach nicht helfen. Das tut weh.“ Der 38-Jährige arbeitet im Pflegedienst und ist schon geimpft, er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Fans „vielleicht ab Ende Mai“ zurück in die Hallen dürfen, 500 bis 1000 Zuschauer, „da wäre ich dabei“. Handball und Graupe – das ist ein Wechselspiel von Geben und Nehmen. „Der Handball hat mich reich gemacht“, sagt Graupe. „Reich an Erfahrungen, reich an Menschlichkeit.“

Durch Schicksalsschlag zu den Recken gefunden

Der gebürtige Rostocker war 2005 aus beruflichen Gründen nach Burgdorf gezogen. Fußball war da noch eher sein Ding. 2011, Graupe befand sich gerade im „Hamsterrad aus Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten“, warf ihn der Tod seines Vaters aus der Bahn. „Ich hatte die Lust am Leben verloren, sah keinen Lebenssinn mehr.“ Mit seiner Tochter konnte er sich kaum mehr beschäftigen, setzte sie einfach vor den Fernseher. „Ich war egoistisch, habe die Probleme auch nie bei mir gesucht“, blickt Graupe selbstkritisch zurück.

„Ich befinde mich zwar immer noch im Hamsterrad – aber der Handball hat mir Blumen reingestellt“

Durch einen Zufall kam er 2012 an zwei Freikarten für die Recken für ein Spiel in der Swiss-Life-Hall. Graupe ging mit seiner Tochter hin. Erst dieses eine Mal, dann immer öfter. Die Liebe zum Handball war entfesselt. Graupe änderte seinen Blick auf die Welt – und auch auf sich selbst. „Der Handball hat mir dabei geholfen. Ich befinde mich zwar immer noch im Hamsterrad – aber der Handball hat mir Blumen reingestellt“, sagt der Burgdorfer. Er war mal im Fanklub aktiv, bei der TSV ist er engagiert. Seine Tochter spielt seit Jahren Handball, er begleitet sie zu fast jedem Spiel. Er selber spielt auch noch in der 5. Herrenmannschaft.

In Zeiten von Corona bleibt die Menschlichkeit mitunter auf der Strecke

Die Corona-Pandemie erschwert dem Familienvater sein liebstes Hobby. Aber er weiß die Dinge jetzt anders einzuschätzen und hat ein Gespür dafür entwickelt, wenn etwas schiefläuft. In Zeiten von Corona merkt Graupe, dass die Menschlichkeit mitunter auf der Strecke bleibt.