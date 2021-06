"Kraft für Leipzig": Initiative setzt sich für mehr öffentliche Turn- und Trainingsplätze ein

Leipzig. Mit fokussiertem Blick nähert sich Alexander Gremer den Leitersprossen auf dem Turnplatz im Clara-Zetkin-Park. Er reibt sich die Hände kurz an der Sporthose ab, packt die Stangen und drückt sich in einer schwungvollen Bewegung in die Horizontale. Für mehrere Sekunden trotzt der Student der Schwerkraft, hängt wie eine Fahne im Wind an den Stangen des sogenannten Trimm-Dich-Pfades. Eine beeindruckende Übung des 32-Jährigen, der regelmäßig auf der Anlage trainiert. In der männlich dominierten Szene gilt die „Human Flag“ als Klassiker – doch es sind fortgeschrittene Übungen wie diese, die viele Menschen abschrecken. Nur selten wagen sich Anfängerinnen oder Anfänger auf den Turnplatz. Das wollen Gremer und sein Trainingspartner Sascha Kodytek ändern und Turnplätze für Alle bieten. Anzeige

„Ohne Zwänge und übertriebene Körperbilder“

Mit ihrer gemeinnützigen Initiative „Kraft für Leipzig“ hat das Duo große Ziele. In jedem Bezirk der Messestadt soll künftig ein eigener Platz entstehen. „Die derzeitigen Trends zum Übergewicht oder zu Haltungsschäden und Gelenkschmerzen sind strukturelle Probleme, für die es strukturelle Lösungen braucht“, erklärt Kodytek. Denn die Trainingsgeräte sind nicht nur für Bodybuilder und Fitnessjunkies gedacht. Stattdessen wollen Germer und Kodytek eine „Turnbewegung 2.0“ ins Leben rufen und mit öffentlichen Anlagen die Gesundheit der Bevölkerung verbessern. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit so vielen Leuten gesprochen, die sich einen Turnplatz in ihrer Nähe wünschen“, berichtet Germer, der lange in der deutschen Nationalmannschaft im Ju-Jutsu aktiv war.

Das sportliche Duo hat bereits zwei Modelle entwickelt: Modell eins bietet eine Grundausstattung an Geräten und Platz für Bodenübungen. © Kodytek/Gremer

Ein Wunsch, der nicht nur dem 32-jährigen Ingenieur angetragen wurde. Eine Online-Umfrage der Stadt Leipzig hatte bereits im Jahr 2014 das große Interesse an den Anlagen gezeigt. 30 Prozent der Teilnehmenden hatten sich damals für einen Ausbau der Turnplätze ausgesprochen. Im Vergleich: Während in Leipzig über 100 Tischtennisplatten in der gesamten Stadt verteilt sind, gestaltet sich die Suche nach Trimm-Dich-Pfaden oder Turnplätzen deutlich schwieriger. Die bekanntesten Anlagen liegen im Clara-Park und im Rabet, ein weiterer Treffpunkt ist der Kletterfelsen in Grünau. Am Wasserschlösschen in Leutzsch und in der Sassstraße in Gohlis sind weitere Turnplätze geplant. Ein Angebot, das Kodytek und Germer massiv erweitern wollen.





„Wir wollen mit der Stadt Leipzig, den Bezirksräten, Krankenkassen und Sponsoren aus der Region in den Dialog treten“, sagt Kodytek. Das Duo plant unter anderem Anlagen in Reudnitz, Connewitz, am Auensee und im Rosenthal, sagt aber klar: „Die Bezirksräte kennen sich in ihren Stadtteilen natürlich am besten aus und kennen vielleicht Orte, die sich noch besser eignen würden.“ Davon sollen künftig alle profitieren. Egal ob jung oder alt, dick oder dünn, egal welchen Geschlechts und in welchem Fitnesszustand. „Die Gemeinschaft sollte es ihren Mitgliedern so einfach, freudvoll und attraktiv wie möglich machen, den Körper gesund zu halten - ohne Zwänge und übertriebene Körperbilder“, argumentieren die beiden Sportler.

Duo auf Sponsorensuche

Die Idee der Gesundheitsförderung kommt in der Messestadt gut an. In ersten Gesprächen sei das Duo bei Krankenkassen bereits auf Interesse gestoßen. Denn allein beim Aufbau der Anlagen wollen die beiden Sportler es nicht belassen. „Auf den Turnplätzen könnten Kurse angeboten werden, von privaten Anbietern, von Betriebs- oder Gesundheitssportgruppen“, hofft Kodytek. Dafür soll Gummiboden unter den Geräten verlegt werden – auch unter der Anlage im Clara-Park. „Vor allem Frauen haben das im Gespräch mit uns mehrfach erwähnt. Dehnen, Yoga oder Bodenübungen sind auf dem Kies hier kaum möglich“, so der 25-Jähige weiter.

Das sportliche Duo hat bereits zwei Modelle entwickelt: Modell zwei ist deutlich größer, bietet weitere Trainingsmöglichkeiten und viel Platz für Bodenübungen in größeren Gruppen. © Kodytek/Gremer

Die Kosten für hochwertige Geräte und den pflegeleichten Gummiboden soll die Stadt nicht alleine tragen. So wurde bei der Planung einer möglichen Anlage am Cospudner See vor einigen Jahren bereits die AOK-Krankenkasse von der Stadt als Sponsor gewonnen und auch das Duo sucht nun das Gespräch mit Sponsoren. Eine Investition, die sich für alle lohnen soll und in anderen Städten bereits Früchte trägt. Zahlreiche Großstädte in Deutschland und halb Europa haben ähnliche Fitnessanlagen aufgestellt und freuen sich über das große Interesse aus der Bevölkerung. So auch in Köln, wo im inneren Grüngürtel zahlreiche Stationen aufgebaut wurden, die von früh bis spät genutzt werden – diese Kraft wünschen sich Kodytek und Gremer nun auch für Leipzig.

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es unter: www.kraftfuerleipzig.de

