Kraftakt gegen Ungarn: Bundestrainer Löw lobt "sensationelle Moral" und "frechen" Musiala

Das war es noch nicht: Bundestrainer Joachim Löw bleibt noch mindestens ein weiteres Spiel als Bundestrainer erhalten. Der WM-Coach von 2014, der nach der Europameisterschaft zurücktritt und durch seinen ehemaligen Assistenten Hansi Flick ersetzt wird, erreichte am Mittwochabend mit dem DFB-Team durch ein 2:2 gegen Ungarn in München das EM-Achtelfinale. Auch wenn die Nationalmannschaft weit unter ihrem Leistungsniveau blieb, retteten Kai Havertz (66. Minute) und Leon Goretzka (84.) nach jeweiligem Rückstand den zum Weiterkommen als Gruppenzweiter benötigten Punkt. "Die Moral war sensationell gut", zeigte sich Löw im ZDF erleichtert. "Das war nichts für schwache Nerven. Am Ende muss man sagen: durch diese Gruppe durchzukommen, das war gut, und das war das Ziel." Anzeige

Beim Remis gegen den Außenseiter Ungarn schrammte Löw in seinem letzten Turnier an der nächsten großen Blamage vorbei - in Wembley muss sich die wankende deutsche Nationalmannschaft im Klassiker gegen England am kommenden Dienstag nun schon wieder ganz schnell steigern. "Man sieht, dass sich andere Mannschaft auch schwertun. Die Kleinen hauen alles irgendwie rein, verteidigen", erklärte Löw das zögerliche deutsche Spiel. Zudem habe das deutsche Team nach den Rückstanden immer hinterherlaufen müssen. "Es war nicht ganz so einfach, weil zehn Leute in der eigenen Hälfte stehen. Sie haben nichts zu verlieren. Am Ende zählt, dass wir weiter sind.“

Ein Sonderlob gab es für einen EM-Debütanten: Jamal Musiala, der 18 Jahre alte Jungprofi des FC Bayern München, kam in der 82. Minute erstmals im Turnierverlauf zum Einsatz und leitete das 2:2 durch Goretzka mit ein. "Musiala hatte einige gute Situationen, wenn es sehr eng ist. Für einen Spieler in seinem Alter hat er es gut gemacht", sagte Löw. "Er war frech. Hat die Bälle gesichert. Seine Leistung war sehr ansprechend."