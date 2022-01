Kräfte schonen oder Vollgas? RB Leipzig will den Härte(l)-Fall vermeiden

Leipzig. Ein Pokalspiel spielt man nicht, man gewinnt es. Mit möglichst geringem Aufwand, unbedingt ohne Zerrung, Syndesmose-Gedöns und Beckenboden-Prellung. Insbesondere dann, wenn das Spiel terminlich stört (ist immer so), von der Hauptaufgabe in der Liga ablenkt (fast immer so), die Personaldecke ausgefranst ist (bei RB so) – und man haushoher Favorit ist (RB).

Möglichst stressfrei in die nächste Runde

Dienstag, 18.30 Uhr, wird das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem deutschen Vize-Meister RB Leipzig und Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock angepfiffen. Vor 1000 Fans in der Red-Bull-Arena. Das sind schrecklich wenige, aber 1000 mehr, als Domenico Tedesco bei seinen Heimspielen gegen Gladbach , Bielefeld und Mainz angetroffen hatte. Der RB-Coach nennt das Match „ultrawichtig, wir wollen ins Viertelfinale, es gibt nix zu unterschätzen.“ Und er glaubt hochoffiziell an „ein gutes und spannendes Spiel“.

Inoffiziell kann der 36-jährige Fußball-Lehrer auf Spannung, beispielsweise durch einen sich ewig ziehenden knappen Spielstand und/oder eine Verlängerung, verzichten. Weil am Sonntag, 15.30 Uhr, die Bundesliga-Heimpartie gegen ausgeruhte und eventuell heißhungrige Wölfe stattfindet. Irgendwann werden die seit vielen Monden sieglosen Fußballspieler des VfL Wolfsburg ihre Gebisse wieder finden und diese und sich einsetzen. Die von Ausfällen geplagten Roten Bullen wollen also Körner sparen.

„Unser Plan ist, dass wir nichts geplant haben“

Hansa hat in der Liga zwar zuletzt am 6. November gewonnen (3:2 in Regensburg), ist aber sperrig, physisch stabil, brandgefährlich bei Standards. Und sie haben mit Jens Härtel, 52, einen von Fleiß und Schläue durchdrungenen Trainer. Einer, der sich 2011 bis 2013 beim Berliner AK für höhere Aufgaben empfahl, 2014 die U19 der Roten Bullen in die Bundesliga führte, von 2014 bis 2018 aus dem Viertligisten 1. FC Magdeburg einen Zweitligisten coachte und 2021 mit Rostock die zweite Liga feierte. Härtel: „Wir sind Außenseiter, fühlen uns in der Rolle ganz wohl.“ Wird das Pokalspiel aus RB-Sicht zu einem Härte(l)-Fall?