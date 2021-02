Kräftemessen beim VfB Stuttgart: Vorstandsboss Thomas Hitzlsperger von Fan-Kritik "erstaunt"

Thomas Hitzlsperger hat erneut die Art und Weise seiner Kritik am Klub-Präsidenten Claus Vogt als Fehler bezeichnet. Über die Heftigkeit der Reaktionen der Fans war der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart dennoch überrascht. "Ich war erstaunt, wie man einen Fehler so bestrafen kann, wie emotional die Leute in Summe reagieren und was das mit mir macht", sagte der 38-Jährige am Freitag bei Sky.

Anzeige