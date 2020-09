Kragh Andersen gewinnt 14. Etappe der Tour de France - Führender Primoz Roglic bleibt in Gelb

Der Sunweb-Fahrer, der drei Kilometer vor dem Ziel eine Attacke von Kämna erfolgreich konterte, siegte nach 194 Kilometern von Clermont-Ferrand nach Lyon vor dem Slowenen Luka Mezgec und dem Italiener Simone Consonni. Dabei hatte der deutsche Bora-Rennstall das Finale für Superstar Sagan perfekt vorbereitet. Fast die gesamte Etappe hatten die Männer in grün und weiß im Feld das Tempo bestimmt und dadurch die Top-Sprinter wie Sam Bennett oder Caleb Ewan früh abgehängt. Doch im Finale reichte es für Sagan nur zu Platz vier.

Fan-Rückkehr in die Stadien: Länder beraten über schnelle einheitliche Lösung

"Werden einen Teufel tun": Leon Goretzka kündigt erneute Titeljagd mit Triple-Sieger FC Bayern an

Pokalspiel gegen Freiburg fraglich: Positive Corona-Tests bei Waldhof Mannheim - Team in Quarantäne

Der ganz große Jubel blieb im Zielbereich aus, weil Zuschauer auf dem Quai Jean Moulin in Lyon wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen in Frankreich nicht zugelassen waren. Dafür war es aber auf dem Weg Richtung Finish umso voller. Auch am Sonntag wird der Grand Colombier für Fans gesperrt sein.

Im Gesamtklassement blieb alles beim Alten. Der Slowene Primoz Roglic liegt als Träger des Gelben Trikot weiterhin 44 Sekunden vor seinem jungen Landsmann Tadej Pogacar. Dritter ist 59 Sekunden zurück der kolumbianische Vorjahressieger Egan Bernal.

Roglic durfte sich zudem freuen, dass seine Jumbo-Visma-Mannschaft gar nicht so viel arbeiten musste. Denn das Bora-Team hatte großes Interesse daran, die Etappe schwer zu machen und so die Sprinter abzuhängen. Dabei hatten Maximilian Schachmann und Co. bereits die letzten Tagen viel gearbeitet, ohne belohnt worden zu sein.

So hatten Kämna und Schachmann am Freitag bei der Bergankunft auf dem Puy Mary die Plätze zwei und drei belegt. Immerhin durfte Schachmann die rote Startnummer für den angriffslustigsten Fahrer tragen. „Für mich ist es aber wichtiger, mal auf einen Etappensieg zu gehen“, sagte der deutsche Ex-Meister.

Für Schachmanns Ex-Teamkollegen Bennett, dem Mann in Grün, wurde es dagegen wieder ein harter Tag. Denn nach dem zweiten von fünf Anstiegen war der Ire abgehängt. Erst am Vortag war Bennett bei der Bergankunft auf dem Puy Mary mit mehr als einer halben Stunde Rückstand gerade noch im Zeitlimit geblieben. Auch der zweimalige Etappengewinner Caleb Ewan aus Australien fuhr am Samstag weit dem Feld hinterher.