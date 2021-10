Krallen endlich gezeigt: SC DHfK zerfetzt Göppingen

Leipzig. Vor den Augen von 3.359 Zuschauenden wollten sich die Handballer des SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend gegen Frisch Auf Göppingen beweisen. Sie wollten zeigen, dass die beeindruckende Leistung gegen TVB Stuttgart kein Zufall war - endlich die versprochenen Krallen ausfahren. Und untermauerten das mit einem überragenden 29:20 (17:11)-Heimsieg und der vermutlich besten ersten Halbzeit im Jahr 2021. Anzeige

Angefeuert wurde die Truppe von Coach André Haber dabei auch von über 800 Auszubildenden und Studierenden, die nicht nur den Altersschnitt in der Arena Leipzig senkten, sondern auch den Bierverbrauch am achten Spieltag der Handball-Bundesliga in die Höhe trieben.

Von der ersten Sekunde an, versuchten sich die Leipziger ins Herz der 600 potenziellen, neuen Fans zu spielen und ihren Gegner an die Wand – allen voran Keeper Kristian Saeveras. Der 25-Jährige hielt die ersten drei Würfe auf sein Tor, brachte sein Team ins Tempospiel und die Fans schon in der Startphase in Ekstase.

Keine sechs Minuten im Spiel (4:0) zog Coach Hartmut Mayerhoffer die erste Auszeit, wollte sich diese Dominanz der Grün-Weißen nicht länger ansehen. Doch seine Optionen waren begrenzt. Göppingen war mit lediglich 14 Mann in die Messestadt gereist und musste kurzfristig auf Spielmacher Janus Smarason verzichten, der sich an der Schulter verletzt hatte.

Feuerwerk der Leipziger

Drei Paraden von Saeveras später dröhnte das nächste Time-Out-Signal durch die Arena. Die Göppinger wirkten beim 10:4-Zwischenstand verloren, orientierungslos, überfordert. Die Haber-Sieben machte es ihrem Keeper in der Abwehr einfach und blockte zahlreiche Würfe. Offensiv drehte der Rückraum auf. Mamic, Jotic und Witzke spielten mutig, zogen auch aus größerer Distanz einfach ab und trieben die Torausbeute der Sachsen in die Höhe. Mit 17:11 ging es in die Pause.

Das Feuerwerk der Leipziger setzte sich auch in der zweiten Hälfte fort. Erneut hielt Saeveras die ersten drei Bälle auf sein Tor, erneut bauten die Sachsen früh ihre Führung aus, erneut dauerte es nur etwa sechs Minuten bis Mayerhoffer zur Auszeit griff. Nach 42 Minuten stand 21:14 auf der Anzeigetafel, der Keeper der Hausherren lag bei einer Quote von überragenden 46 Prozent und das Spiel war gelaufen.



Kristian Saeveras: „Ich bin mit einem super Gefühl ins Spiel gegangen, habe die letzten 14 Tage super trainiert. Ich wusste vor dem Spiel schon, dass heute ein guter Tag wird. Endlich mal. Die Zuschauer haben heute eine tolle Atmosphäre gemacht. Das hat mir das gewisse Extra gebracht. Ich war bei 100 Prozent und mit ihnen bei 102 Prozent!"