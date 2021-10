Kramaric und Rudy beenden Hertha-Zwischenhoch: Hoffenheim springt auf Platz sieben

Rückschlag für Hertha BSC: Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge musste sich der selbsternannte Big-City-Klub am Freitagabend der TSG Hoffenheim mit 0:2 (0:2) geschlagen geben. Torjäger Andrej Kramaric (19. Minute) mit seinem neunten Tor im elften Spiel gegen Lieblingsgegner Hertha und Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy (36.) beendeten mit ihren Treffern den Höhenflug der Berliner, die nach einer Roten Karte gegen Dedryck Boyata (76,) die Schlussviertelstunde in Unterzahl absolvieren mussten. Die TSG springt durch den Heimsieg vorübergehend auf Platz sieben, punktgleich mit RB Leipzig. Die Hertha verpasste am Geburtstag ihres Sport-Geschäftsführers Fredi Bobic dagegen den Anschluss an die Top Fünf und rutscht auf Rang elf ab. Anzeige

Hoffenheim musste kurzfristig ohne Nationalspieler David Raum antreten. Der 23 Jahre alte Außenbahnspieler fehlte in Sinsheim wegen Problemen am Knöchel, wie die Kraichgauer vor dem Anpfiff mitteilten. Comebacker Christoph Baumgartner saß nach überstandener Corona-Erkrankung zunächst auf der Bank und wurde in der 77. Minute eingewechselt. Berlins Trainer Pal Dardai änderte sein Team gegenüber dem 3:1 im DFB-Pokal bei Preußen Münster gleich auf sieben Positionen. Niklas Stark, der zuletzt mit Adduktorenproblemen aussetzen musste, stand in der Startelf.

Doch den Berlinern schien der harte Pokal-Fight beim Drittligisten trotz der zahlreichen Umstellungen in den Beinen zu stecken. Nach guter Anfangsphase mit einer Top-Chance durch Marco Richter (7.), dessen Schuss innerhalb des Strafraums stark von TSG-Keeper Oliver Baumann entschärft wurde, kam trotz höheren Spielanteilen nicht mehr viel von der Dardai-Elf. Die Spiel-Dynamik änderte sich spätestens durch den Führungstreffer von Kramaric (19.). Robert Skov setzte sich zuvor auf der linken Außenbahn stark durch und brachte den Ball irgendwie zum freistehenden Kroaten durch. Es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, weil sich die Hertha ideenlos zeigte und beeindruckt wirkte. So kam es, wie es kommen musste: Die Gastgeber legten Treffer zwei nach - und wieder war Skov beteiligt. Ein Schuss des dänischen Nationalspielers prallte vom Pfosten ab und fiel direkt vor die Füße Rudys, der zum 2:0 einnetzte (36.).

Halbzeit zwei war dann nichts für Fußball-Liebhaber. Weil Hoffenheim die Führung verwaltete und dem Big-City-Klub die Mittel fehlten, entwickelte sich ein schwaches Bundesliga-Spiel ohne wirkliche Spannung oder Tempo. Zwar versuchte die TSG durchaus auf das dritte Tor zu gehen, doch es sollte nicht mehr viel gelingen. Nach Halbfeldflanke von Rudy verpasste Ihlas Bebou in aussichtsreicher Position den Ball, Gegenspieler Stark schaltete am schnellsten und klärte den Ball ins Toraus (64.) - eine für die zweite Hälfte bezeichnende Szene. Wie aus dem Nichts fiel dann der vermeintliche Anschlusstreffer durch Myziane Maolida (73.), allerdings stand der Torschütze beim Pass des eingewechselten Jurgen Ekkelenkamp im Abseits.