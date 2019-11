Krasse Choreo! Zenit-Fans bereiten RB Leipzig heißen Empfang – Treffer aberkannt

St. Petersburg. Was für ein Auftakt! Vor dem Spiel gegen RB Leipzig haben die Fans von Zenit St. Petersburg beiden Mannschaften einen eindrucksvollen Empfang bereitet. Beim Anpfiff wurde vor der Kurve der Ultras ein riesiges Bild in die Luft gezogen. Darauf zu sehen: Ein bärtiger Mann im hellblauen Kapuzen-Mantel mit Balalaika, dem wichtigsten Instrument der russischen Volksmusik.

JETZT LIVE: RB Leipzig will in St. Petersburg Tabellenführung behaupten

*Lautstarker Support *

Am unteren Ende des Blocks war während des Spiels zudem ein Schriftzug mit den Worten "In der Seele Zenit, im Herzen Russland" zu sehen. Begleitet wurde die komplette erste Halbzeit von lautstarkem Gesang, Trommeln und Bläsern. Im Gegensatz zum Hinspiel, bei dem die RB-Fans ebenfalls mit einer großen Choreografie auf sich aufmerksam gemacht hatten, mussten sie in St. Petersburg die Nebenrolle einnehmen. In der Red-Bull-Arena hatten die Anhänger der Roten Bullen vor zwei Wochen neben einem großen Bild auch ein Banner mit den Worten "RASENBALL IN ALLER MUNDE –WIR BEISZEN UNS DURCH JEDE RUNDE!“ gezeigt.