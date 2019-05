Stuttgart-Legende Krassimir Balakov soll Nationaltrainer von Bulgarien werden

Mit Balakov erreichte Bulgarien bei der WM 1994 das Halbfinale

Krassimir Balakov absolvierte als aktiver Fußballer 92 Länderspiele und gehörte der legendären Bulgarien-Mannschaft an, die bei der Weltmeisterschaft 1994 in den USA das Halbfinale erreichte - an der Seite von solch klangvollen Namen wie Christo Stoichkov, Emil Kostadinov oder Jordan Letchkov. Seitdem ging es für den bulgarischen Fußball allerdings bergab. Nur noch dreimal qualifizierten sich die Osteuropäer nach dem großen Erfolg für ein Turnier. Bei der WM 1998 scheiterte man in der Vorrunde, auch bei den Europameisterschaften 1996 und 2004 kam man nicht über die Gruppenphase hinaus.