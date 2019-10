Nach Rassismus-Skandal: Bulgarien-Trainer Krassimir Balakov tritt zurück

Krassimir Balakov ist nicht mehr Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat der ehemalige Bundesliga-Spieler des VfB Stuttgart seinen Rücktritt beim Verband eingereicht. Laut Aussage des Präsidenten von Slavia Sofia, Ventsislav Stefanov (Mitglied des Exekutivkomitees), habe er 53-Jährige nach dem Rücktritt des Präsidenten Borisslaw Michailow am Dienstag ebenfalls entschieden, sein Amt niederzulegen. Auch das gesamte Exekutivkomitee soll folgen - zuvor muss Stefanov aber noch den Balakov-Nachfolger finden.

Balakov war nach dem EM-Qualifikationsspiel gegen England (0:6) international in die Kritik geraten. Während der Partie waren Englands dunkelhäutige Spieler Tyrone Mings, Raheem Sterling und Marcus Rashford von bulgarischen Fans rassistisch beleidigt worden. Anhänger der Gastgeber zeigten in Sofia außerdem den Hitlergruß. Balakov spielte die Vorfälle im Anschluss an das Spiel herunter.