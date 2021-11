"Es ist verdammt ärgerlich": Krauß verlässt U21-Team nach positivem Corona-Test – Martel nachnominiert

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss in den beiden EM-Qualifikationsspielen am Freitag gegen Polen (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) und am 16. November gegen San Marino (18.15 Uhr, ProSieben MAXX) auf Tom Krauß vom 1. FC Nürnberg verzichten. Wie der DFB und auch der Zweitliga-Klub am Montag bestätigten, wurde der Mittelfeldspieler positiv auf das Corona-Virus getestet.

