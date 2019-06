Deutsches Doppel erreicht Finale der French Open - Mies und Krawietz triumphieren

Als erstes deutsches Tennis-Doppel seit 26 Jahren sind Kevin Krawietz und Andreas Mies bei den French Open in das Endspiel eingezogen. Der 27 Jahre alte Coburger Krawietz und der 28 Jahre alte Kölner Mies setzten sich am Donnerstag gegen die Argentinier Guido Pella und Diego Schwartzman mit 7:5, 6:3 durch.

Im Kampf um den Titel treffen Krawietz und Mies am Samstag auf die Franzosen Jeremy Chardy/Fabrice Martin oder das an Nummer drei gesetzte kolumbianische Duo Juan Sebastian Cabal/Robert Farah. Letzte deutsche Doppel-Finalisten bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris waren Marc-Kevin Goellner und David Prinosil 1993.

Hingegen hat Alexander Zverev sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erneut verpasst. Der 22 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg verlor am Donnerstag bei den French Open im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 5:7, 2:6, 2:6. Nach 2:09 Stunden nutzte der 32 Jahre alte Serbe seinen zweiten Matchball. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Djokovic am Freitag auf den Österreicher Dominic Thiem.

Das andere Halbfinale bestreiten der elfmalige Paris-Sieger Rafael Nadal aus Spanien und der Schweizer Roger Federer. Im Vorjahr war Zverev in Roland Garros in der Runde der besten acht am späteren Finalisten Thiem gescheitert.

