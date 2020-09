Kreis Gifhorn: Wittingen gewinnt Spiel und verliert Platz eins, Notarzt in Wasbüttel

SV Westerbeck – SV Rühen 0:7 (0:3). Sieben auf einen Streich! Rühen schoss sich vorbei an Oesingen und den punktgleichen Wittingern an die Tabellenspitze. Tino Kupkas Doppelpack zum 6:0 und 7:0 sorgte dafür, dass der SVR nun das beste Torverhältnis hat. Westerbeck kassierte zudem zweimal Rot. Tore: 0:1 (8.) Magnus (Foulelfmeter), 0:2 (16.) Ramolla, 0:3 (35.) C. Drechsler, 0:4 (53.) Weidig, 0:5 (70.) Fries, 0:6 (75.) Kupka, 0:7 (78.) Kupka. Rot: Westerbeck (60. und 88.).

VfL Knesebeck – SV Groß Oesingen 0:0. „Groß Oesingen hat am Ende gut Druck gemacht“, gab VfL-Coach Helge Reinsch zu. Knesebecks Keeper Dennis Berg zeigte einige gute Paraden und hielt die Null. „Wir sind mit dem 0:0 zufrieden, das war ein schönes Spiel“, so Reinsch. Tore: keine.

FSV Vorhop/Schönewörde – Wesendorfer SC 3:1 (2:0). Das Team von FSV-Trainer Arne Hoffart legte seinen Fokus auf die erste Hälfte und ging mit einem 2:0 in die Pause. „In der zweiten Halbzeit haben wir etwas nachgelassen, wodurch es etwas unruhig wurde. Insgesamt wir sind zufrieden“, so Hoffart. Tore: 1:0 (21.) Müller, 2:0 (28.) Bulach (Foulelfmeter), 3:0 (59.) Mohammed, 3:1 (78.) Grühl.

Kreisliga B

TuS Müden-Dieckhorst – TSV Hillerse II 1:0 (1:0). In einem zerfahrenem Spiel erspielten sich beide Teams bereits am Freitagabend nur wenig Torchancen. Einen Fehler der Gäste konnte Müden nutzen. „Das Spiel war intensiv mit viel Laufarbeit, Hillerse war bei Standards gefährlich, wir konnten aber dagegen halten“, so TuS-Coach Sven-Arne Börner.

Tor: 1:0 (40.) Berg.

SV Meinersen – SV Triangel 3:7 (1:2). Meinersen ging früh in Führung, doch Triangel hatte das Spiel nach dem Ausgleich weitestgehend im Griff. „Nach dem 4:1 hatten wir eine Schwächephase, Meinersen war griffig. Insgesamt ist der Sieg absolut verdient“, sagte Triangels Trainer Viktor Weißgerber.

Tore: 1:0 (7.) Feldmann, 1:1 (9.) T. Spillecke, 1:2 (45.) Schwarzkopf, 1:3 (50.) Fronk, 1:4 (57.) T. Spillecke (Foulelfmeter), 2:4 (59.) Feldmann, 2:5 (61.) T. Spillecke (Foulelfmeter), 3:5 (74.) Feldmann, 3:6 (85.) Kraack, 3:7 (90.) T. Spillecke.

SV Leiferde – SSV Kästorf II 1:3 (0:0). „Wir haben von Beginn an den Siegeswillen vermissen lassen“, gab SV-Co-Trainer Benjamin Wrede zu. Kästorf wurde nach der Pause immer stärker und ließ sich auch nicht vom Leiferder Führungstreffer beeinflussen. „Der SSV hat die Chancen genutzt und dadurch verdient gewonnen“, erklärte Wrede.

Tore: 1:0 (57.) Blumenberg, 1:1 (60.) Schöttle (Foulelfmeter), 1:2 (63.) Hartmann, 1:3 (81.) Brendler.

Gelb-Rot: Bott (Leiferde/90.+5).

FC Schwülper – TSV Meine 6:2 (3:1). Meine versuchte aus der 2:8-Pokalniederlage zu lernen, machte früh Druck und ging sogar in Führung. „Wir haben ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden, haben uns dann aber immer wieder aufgerafft. Der Sieg ist insgesamt verdient, wir können allerdings besseren Fußball spielen“, sagte FC-Coach Thorsten Meyer.

Tore: 0:1 (11.) Paukstadt, 1:1 (23.) Macht, 2:1 (31.) Schade, 3:1 (45.) Macht, 4:1 (56.) N. Meyer, 4:2 (69.) Porada, 5:2 (70.) Wintgen, 6:2 (82.) Kemmer.