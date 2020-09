Kreis Gifhorn: Wittingen schlägt Knesebeck im Derby, vier Teams sorgen für 20 Tore

Kreisliga A VfL Wittingen - VfL Knesebeck 3:1 (2:0). Beim Derby in Wittingen zeigten die Hausherren zwei unterschiedliche Halbzeiten: „In der ersten Halbzeit waren wir besser, haben zwei schöne Freistoß-Tore erzielt. Nach der Pause wurde Knesebeck gefährlicher“, sagte Wittingens Coach Naim Fetahu. Sein Team hielt allerdings dagegen und konnte sich am Ende über den Sieg freuen. „Knesebeck hat in der zweiten Halbzeit mehr investiert, wir hatten heute das Glück auf unserer Seite“, gab Fetahu zu. Tore: 1:0 (20.) Pawlak, 2:0 (30.) T. Bendig, 2:1 (55.) Krebiel, 3:1 (90. +1) Brauner. Gelb-Rot: Kastrati (Wittingen/81.). SV Rühen - SV Osloß 2:0 (0:0). Osloß hielt zu Beginn in Rühen gut mit, kam über Standards zu Chancen, in den letzten Minuten gelang den Gastgebern dann aber deutlich mehr. „Es war ein harter Ritt, wir haben Geduld bewahrt und uns am Ende belohnt. Insgesamt geht der Sieg auch in Ordnung“, lobte Rühens Trainer Matthias Weiß. Tore: 1:0 (87.) Fries, 2:0 (90.) Fries.

Kreisliga A: VfL Wittingen - VfL Knesebeck. Kreisliga A: VfL Wittingen - VfL Knesebeck. © Michael Franke

SV Westerbeck - FSV Vorhop/Schönewörde 1:5 (0:5). Die Gäste aus Vorhop/Schönewörde starteten furios: Bereits nach 36 Minuten lag das Team von Trainer Arne Hoffart mit 5:0 in Führung. „Das war endlich mal wieder eine klasse Mannschaftsleistung! Wir haben druckvoll gespielt, vieles richtig gemacht und verdient gewonnen." Tore: 0:1 (2.) Mohammed, 0:2 (10.) Dornuf, 0:3 (13.) Kaprolat-Dominguez, 0:4 (21.) Marwede, 0:5 (36.) Müller, 1:5 (50.) J. Bendig. Wesendorfer SC - SV Groß Oesingen 0:2 (0:1). „Wir sind super reingekommen, das 1:0 hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben es aber verpasst, die Chancen zu nutzen und dann kann ein 1:0 natürlich schnell trügerisch sein“, sagte SV-Coach Torben König. Wesendorf hatte die Chance zum Ausgleich, doch die Gäste verteidigten gut und konnten das Ergebnis am Ende noch ausbauen. Tore: 0:1 (7.) Litau, 0:2 (66.) Niklas Müller.

Kreisliga B: SV Triangel - TuS Müden-Dieckhorst. Kreisliga B: SV Triangel - TuS Müden-Dieckhorst. © Michael Franke

Kreisliga B SV Triangel - TuS Müden-Dieckhorst 1:2 (1:0). Triangel erwischte einen gebrauchten Tag: Trotz Führung gelang es der Mannschaft nicht, Punkte einzufahren. „Wir haben einen Elfmeter verschossen, das zweite Tor nicht gemacht und uns zwei leichte Gegentore gefangen. Der Sieg für Müden ist am Ende verdient, wir müssen den Mund abputzen und weitermachen“, so SV-Trainer Viktor Weißgerber. Tore: 1:0 (43.) Fronk, 1:1 (50.) J. Wolfram, 2:1 (86.) Berg. FC Schwülper - SV Meinersen 1:0 (1:0). Schwülper ging gegen Meinersen in Führung, konnte diese anschließend aber nicht ausbauen. „Das war ein dreckiger Sieg, wir sind aber natürlich froh über die drei Punkte“, sagte FC-Trainer Thorsten Meyer. Tor: 1:0 (22.) Macht.

1. Kreisklasse C: SV Welat - TuS Neudorf-Platendorf II. 1. Kreisklasse C: SV Welat - TuS Neudorf-Platendorf II. © Michael Franke

TSV Meine - SV Leiferde 0:4 (0:0). Meine machte es Leiferde schwer, in die Partie zu finden: „Wir können von Glück reden, dass es zur Pause noch 0:0 stand“, gab SV-Co-Trainer Benjamin Wrede zu. In der zweiten Halbzeit erzielten die Gäste dann aber den wichtigen Führungstreffer und gewannen am Ende deutlich. „Das Ergebnis passt nicht ganz zum Spielverlauf, nach dem 1:0 hatten wir die Partie dann aber im Griff“, so Wrede. Tore: 0:1 (64.) Hennecke, 0:2 (72.) Lauenroth, 0:3 (78.) Hennecke, 0:4 (84.) Jaenisch.

1. Kreisklasse D: MTV Isenbüttel II - MTV Wasbüttel. Impressionen vom Spiel des MTV Isenbüttel II (blaue Trikots) gegen den MTV Wasbüttel, das die Gäste mit 1:0 gewannen. © Sebastian Preuß