Von der Kreisliga bis zur 4. Kreisklasse: Das ist die Staffeleinteilung für die Saison 2020/21

Es kribbelt schon bei den Amateurfußballern, die Vorbereitung ist bei den meisten Teams bereits voll im Gange. Geplanter Starttermin für die Saison 2020/21 ist der 5. September. Jetzt hat der NFV auch auf Kreisebene die Staffeln eingeteilt.

Neu ist in der Nach-Corona-Saison: Fünf zehnköpfige und eine neunköpfige Kreisliga-Staffel gehen an den Start. Von der 1. Kreisklasse bis zur 4. Kreisklasse gibt es fünf bis sieben Staffeln. Die Einteilung des NFV haben wir euch in der Galerie übersichtlich dargestellt. Klickt euch durch!