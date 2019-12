Kreisklassen-Kicker Krause aus Eischott: In Europa auf den Spuren der Wölfe

Nur auf einen Trip in die Ukraine verzichtete der Eischotter. Trotzdem hat Krause nun reichlich Geschichten, die er seiner Familie unterm Weihnachtsbaum erzählen kann. Das Rückspiel des VfL beim FC Olexandrija stand ursprünglich Krauses Reiseplan, doch der Trip nach Lviv, wo die Partie ausgetragen wurde, fiel letztlich aus. "Nach den Vorkommnissen in Gent und St. Etienne mit Olexandrija-Fans habe ich die Reise kurzfristig abgesagt", erklärt der 28-Jährige. In den Heimatstädten der beiden anderen Gruppengegner war es zu Auseinandersetzungen zwischen FK-Ultras und Heim-Fans gekommen, "außerdem war ich ein bisschen angeschlagen", so Krause. "Zum Glück ist in Lviv nichts passiert." Wolfsburg gewann mit 1:0.

Gent fand Krause besonders schön

Zuvor war es aber bereits nach Gent und St. Etienne gegangen. Und besonders der Gent-Trip blieb Krause gut in Erinnerung. "Das war das schönste Spiel. Die Fahrt nach Gent an sich war überragend", so Krause. Zusammen mit Mitgliedern des Fanklubs Wobover ging es per Zug nach Belgien, "Gent ist eine viel zu unterschätzte Stadt", findet Krause. "Dort würde ich wieder hinfahren. Es gibt viel zu sehen, die historische Altstadt zum Beispiel ist super schön. Außerdem war die Atmosphäre im Stadion super!"

Beim dort beheimateten KAA gab's ein 2:2. Ein Remis sprang auch bei AS St. Etienne heraus, dort holte Wolfsburg mit 1:1 einen Punkt. Auch dort war Krause gern, "aber wir haben da nicht gut gespielt - und "das eigentliche Highlight war Paris." Dorthin fuhr Krause nach dem Spiel mit seiner Freundin für einen Kurzurlaub. "Wir sind mit dem Auto gefahren, waren drei Tage in Paris. Da muss man aber eigentlich mehr Zeit verbringen." Rückkehr also nicht ausgeschlossen.