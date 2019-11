Hannovers Amateurfußball: Diese Spiele fallen am Wochenende in der Region aus

Bezirksliga Staffel 2

FC Lehrte - SV Iraklis Hellas (So.) Staffel 3

VfL Bückeburg II - TuS Harenberg (So.)

SSG Halvestorf-Herkendorf - SV Eintracht Afferde (So.)

TuS Davenstedt - VfR Evesen (So.) Staffel 4

1. FC Sarstedt - SV Arnum (Sa.)

TuSpo Grünenplan - SV Bavenstedt II (Sa.)

SV Newroz Hildesheim - TuS Hasede (So.)

Kreisliga Staffel 1

SF Anderten - FC Stern Misburg (So.)

TSV Wettmar - FC Burgwedel (So.)

TSV 03 Sievershausen - TSV Germania Haimar-Dolgen (So.) Staffel 3

FC Springe - SG 05 Ronnenberg (So.) Staffel 4

TSV Godshorn II - SV Borussia Hannover (So.)

TSV Limmer - DJK Sparta Langenhagen (So.)

SC Ayyildiz - BV Werder Hannover (So.)

1. Kreisklasse Staffel 1

FSC Bolzum-Wehmingen - SV 06 Lehrte II (So.) Staffel 2

MTV Engelbostel-Schulenburg II - SC Wedemark (So.)

TSV Luthe II - SV Germania Helstorf (So.)

TuS Seelze - TSV Klein Heidorn (So.) Staffel 3

FC Eldagsen II - SV Gehrden II (Sa.) Staffel 4

SF Anderten II - FC Hannover 21 (So.) 2. Kreisklasse Staffel 1

SV Hämelerwald II - TuS Schwüblingsen (So.)

FC Lehrte II - TSV Obershagen (So.)

SuS Sehnde II - MTV Rethmar (So.) Staffel 3

TSV Kirchdorf II - TSV Pattensen III (Sa.)

3. Kreisklasse Staffel 1

TSV Godshorn III - TSV Kirchrode II (So.)

TSV Wettmar II - SSV Kirchhorst (So.)

MTV Dedenhausen - TSG Ahlten II (So.) Staffel 2

TSV Luthe III - Inter Roj Wunstorf (So.) Staffel 3

TuS Davenstedt II - SV Bosna Sandzak (So.) Staffel 4

FC Springe II - SC Elite (So.)

4. Kreisklasse Staffel 1

TSV Berenbostel III - SV Frielingen II (So.) Staffel 3

SpVg Hüpede-Oerie II - SV Weetzen III (So.) Staffel 5

BV Werder Hannover III - SF Ricklingen II (So.) Staffel 6

FC Bolzum-Wehmingen II - SV Sorgensen II (So.)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.