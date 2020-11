"Große Ambitionen": Kreisläufer Rúben Carlos Mota Sousa verstärkt Drittligisten TuS Vinnhorst

Auf die erste Saisonniederlage (23:25 beim OHV Aurich) hatten die Handballer des TuS Vinnhorst umgehend eine Antwort. Mit dem 36:27-Sieg beim LIT Nordhemmern und Platz zwei in der 3. Liga Nord-West verabschiedete sich die Mannschaft von Trainer Davor Dominikovic in die zweite Corona-Zwangspause in diesem Jahr.

„Beide sind unterschiedliche Spielertypen und werden sich gut ergänzen", ist sich Vinnhorsts Trainer sicher. „Ruben wird uns mit seiner Körperlichkeit auch in der Abwehr im Mittelblock helfen.“

"Habe große Ambitionen"

Aufgewachsen ist Sousa in Porto, für den FC Porto absolvierte er sein erstes Spiel in Portugals erster Liga. Über die Stationen Maia/ISMAI und Águas Santas ging es in der Saison 2018/2019 nach Madeira, ein Jahr später folgte der Sprung in die zweite französische Liga zu Sélestat Alsace Handball.

„Ich habe große Ambitionen", sagt Sousa, "und glaube dieser Schritt ist genau der richtige für mich im Moment. Ich will mich weiterentwickeln und sowohl der Verein als auch der Trainer haben mich überzeugt.“