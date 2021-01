Kreisläufer Jungemann verlängert vorzeitig beim HC Elbflorenz

Dresden. Während die Zweitliga-Handballer des HC Elbflorenz jetzt die verdiente Pause genießen, haben die Verantwortlichen gleich zu Beginn des neuen Jahres eine wichtige Personalentscheidung verkündet. Kreisläufer Philip Jungemann hat seinen Vertrag bei den Dresdnern vorfristig um weitere zwei Jahre bis zum Juni 2023 verlängert. „Wir freuen uns sehr, dass wir einen jungen Spieler wie Philip langfristig an uns binden können. Er hat uns in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, wie wichtig er besonders für unsere Abwehr ist. Philip hat auch noch viel Potential, daher war es uns wichtig, auch in den nächsten Jahren mit ihm arbeiten zu können“, erklärte Manager Karsten Wöhler in einer Vereinsmitteilung. Anzeige

Jungemann, der aus Menden im Sauerland stammt, durchlief von 2013 bis 2016 die exzellente Ausbildung bei der DHfK in Leipzig und wurde im Mai 2015 mit den A-Junioren des SC DHfK deutscher Meister. Seine ersten Erfahrungen im Männerbereich sammelte er von 2016 bis 2018 beim EHV Aue, bevor zum Zweitliga-Konkurrenten Dessau-Roßlauer HV wechselte. Im Frühjahr 2019 heuerte er dann bei den Elbestädtern an. In seiner zweiten Saison beim HCE entwickelte sich der 1,97 m große Jungemann zuletzt zum wichtigen Leistungsträger in der Defensivabteilung.

So lobt auch Trainer Rico Göde seinen Schützling: „Philip ist ein richtiges Arbeitstier und ein Kämpfer in der Abwehr. Einen so guten, bissigen Zweikampfspieler findest du in der Liga nicht häufig. Dadurch hat er jetzt schon eine Führungsrolle in der Defensive und ist damit wirklich wichtig für unser Spiel. Deshalb freut es mich sehr, dass wir auch in den nächsten Jahren auf ihn bauen können. Im Angriff hat er noch Steigerungspotential und wir freuen uns darauf, ihn auch in diesem Bereich noch weiterentwickeln zu können.“