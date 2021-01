Vierkampf an der Spitze: Verfolger versprechen Primus Poggenhagen heiße Rückrunde

Noch besteht bei Trainern, Akteuren und den Fans des kleinen Fußballs ein Hoffnungsschimmer, dass die Saison wie geplant zu Ende gebracht werden kann. Der Modus lautet: Die Tabellenersten der insgesamt sechs Kreisliga-Staffeln qualifizieren sich für Relegationsspiele um vier Aufstiegsplätze zur Bezirksliga. Die Mannschaften auf Rang neun und zehn steigen direkt in die 1. Kreisklasse ab. Welche Klubs sind in der Kreisliga 2 auf Erfolgskurs? Und wem droht womöglich der Gang eine Etage tiefer? Vom Vierkampf an der Spitze bis zum einsamem Kellerkind – ein Überblick.

Zu bestenfalls acht Spieltagen hat es in der Kreisliga bis zum erneuten Lockdown gereicht. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen gingen die Teams vorzeitig in die XXL-Winterpause. Wann genau es wie weitergeht, ist unklar. Offizieller Starttermin laut Spielplan ist der 21. März.

Poggenhagens Trainer erwartet heiße Rückrunde

Der Kampf um Platz eins verspricht Spannung pur, vier Mannschaften mischen aussichtsreich oben mit. Allesamt etablierte Teams, die schon vor Saisonbeginn hoch gehandelt wurden. Andreas Kögler erwartet eine heiße Rückrunde: „Es dürfte interessant werden. Wer Konstanz in seine Auftritte bringt, der macht das Rennen“, sagt der Trainer von Spitzenreiter TSV Poggenhagen.

Die „Frösche“ holten aus acht Begegnungen 16 Punkte und stellen mit 23 geschossenen Toren die beste Offensive der Liga. „Wir haben uns spielerisch weiterentwickelt und als Team prima zusammengefunden, das Mannschaftsgefüge stimmt“, erklärt Kögler. „Abgesehen von ein, zwei Spielen bin ich zufrieden mit unseren gezeigten Leistungen. Und diese Ausrutscher sind in der Kreisliga normal und verzeihlich.“ Eine wesentliche Säule des Erfolgs ist Dauerbrenner Wladislaw Schmidt, der nicht nur gekonnt die Fäden im Mittelfeld zieht, sondern überdies mit neun Treffern die Torjägerliste der Liga anführt.

Frielingen mit zwei Partien weniger in Lauerstellung

Mit nur einem Zähler Abstand auf Primus Poggenhagen und zwei Partien weniger in der Bilanz ist der SV Frielingen in Lauerstellung. Neuzugang Marvin Metzig hat super eingeschlagen, dazu die Rückkehr des lange verletzten Kapitäns Christopher Nagel, der Stürmer Patrick Olbrich in Torlaune, eine Handvoll talentierter Youngster und die versierte Handschrift von Trainerfuchs Jürgen Siegel: Der kleine Garbsener Dorfklub könnte tatsächlich zum Sprung in die Aufstiegsrelegation ansetzen.

„Oben dran zu sein und an der Tabellenführung zu schnuppern ist immer gut. Die Jungs sind heiß darauf, dass es wieder losgeht. Es sind aber noch viele Partien zu spielen, und die Konkurrenz ist stark. Ein schlechter Start in die Rückrunde, und wir sind ganz schnell weg vom Fenster“, sagt Siegel. Er spricht aus Erfahrung, in der Vergangenheit schwächelte seine Elf regelmäßig in den ersten Spielen nach der Winterpause.