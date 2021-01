"Karten werden neu gemischt": Von Favoritenschrecken und Kellerkindern der Staffel 3

Die Favoriten machen in der hochkarätig besetzten Kreisliga 3 das Rennen unter sich aus. Der Tenor unter den Trainern vor Saisonbeginn war einhellig: Alle hatten die Calenberger Teams TSV Kirchdorf, TSV Goltern und TV Jahn Leveste auf dem Schirm. Und so ist es auch gekommen – erwartungsgemäß mischt das Trio ganz vorn mit. Vierter im Bunde der Topmannschaften und aktuell sogar Ligaprimus ist der SV Dedensen.

Coach Sascha Pohle vom SV Dedensen hat allen Grund zur Zufriedenheit: „19 Punkte aus acht Spielen und Tabellenführer in dieser Hammerstaffel, da haben wir offenbar nicht viel falsch gemacht. Es liegt an uns, aus der Poleposition, die wir jetzt innehaben, nach der Winterpause das Beste zu machen.“ Seit Oktober ist Stürmer Markus Vogel wieder dabei und verstärkt die Offensive um Timo Frercks und Christian Kolter.

Ansonsten nehmen die Dedenser die Rückrunde in bewährter Formation in Angriff. „Entscheidend werden die Duelle gegen die direkte Konkurrenz sein“, sagt Pohle. „Schade, dass von vier klasse Teams letztlich drei auf der Strecke bleiben. Wir wollen unsere Chance beim Schopfe greifen und die Aufstiegsrunde erreichen. Sollte das nicht klappen, wäre es aber auch kein Beinbruch.“

Goltern legt personell noch einmal nach

Beim TSV Kirchdorf brennen sie jetzt schon vor Vorfreude, endlich wieder Fußball spielen zu können – ungeachtet der zehrenden Ungewissheit, wann wieder gespielt werden kann. „Die Kabine wird aus allen Nähten platzen, wenn es wieder los geht“, ist sich Trainer Christof Rosenbaum sicher. Das liegt zum einen an der langen Pause, zum anderen an der starken Hinrunde der Kirchdorfer. Nur eine Niederlage in acht Spielen kassierte der TSV und ist mittendrin im Aufstiegsrennen. „Wir hätten die bisherige Ausbeute vor der Saison blind unterschrieben“, sagt Rosenbaum.

Ähnlich favorisiert ist der TSV Goltern nach den Krachertransfers Dennis Mehrkens und Tim Scheffler in die Saison gegangen. Die Golterner können durch ein ausstehendes Nachholspiel sogar am Spitzenduo vorbeiziehen. Im Winter verstärkte sich der TSV außerdem erneut hochkarätig mit Offensivspieler Adil Toprakli (TuS Harenberg) und Torwart Fabio Hoffmann (1. FC Germania FC Egestorf/Langreder II). „Das ist schon top, was wir an Qualität haben. Und auch kameradschaftlich ist da echt was zusammengewachsen“, lobt Coach Gustav Kuhn. Seit Januar veranstaltet die Mannschaft wöchentlich per Videocall Quizmeetings, um zumindest „mal Sichtkontakt zu haben“.