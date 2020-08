Jeddeloh-Coach Oliver Reck über Gehälter in der Kreisliga, Folgen der Corona-Krise und die Fan-Rückkehr 

Die Regionalliga Nord, in der auch ihr Klub spielt, wird wegen Corona in zwei Staffeln ausgespielt. Was halten Sie davon?

Ich will keine Grenze zwischen dem Amateurfußball und dem Profifußball ziehen. Es gibt jedoch Situationen, die man einfach hinterfragen muss, damit der Amateurfußball nicht ausstirbt. Da geht es beispielsweise um die mangelnde Präsenz des Amateurfußballs im Fernsehen. Der DFB versucht, dem Amateurfußball zu helfen, aber es ist gerade in der jetzigen Situation noch schwieriger.

In den letzten Jahren war es ja immer möglich, dass große Klubs bei kleineren Klubs in Testspielen angetreten sind. Das ist zurzeit aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich. Dabei haben gerade diese Testspiele gezeigt, dass die großen Klubs bereit sind, den kleinen Vereinen zu helfen. Da geht es auch um die Botschaft: Die Großen haben die Kleinen nicht vergessen. Es sind natürlich echte Highlights, wenn die großen Spieler auf den Anlagen der Oberligisten oder Regionalligisten vorspielen. Es ist sehr schade, dass dies im Moment nicht möglich ist.

Immer wieder wird der zunehmende Kommerz im Profifußball kritisiert. Teilweise werden aber auch in der Kreisliga bereits Gehälter gezahlt. Was halten Sie von dieser Entwicklung?

Apropos Geld: In der Regionalliga West kommen einst erfolgreiche Klubs wie Alemannia Aachen oder auch ihr Ex-Verein Kickers Offenbach sportlich wie finanziell nicht mehr auf die Beine. Woran liegt das?

Das liegt immer an den handelnden Personen, die die Entscheidungen treffen. Wenn man sich an den verfügbaren Etat hält, wird es keine Probleme geben. Aber in dem Moment, wo ich den Etat aufstocken will, wird es Probleme geben. Ich kann nur das ausgeben, was ich auch einnehme. Klar will man manchmal mit aller Macht die Liga halten oder auch aufsteigen. Aber es gibt auch andere Fälle, wie das Beispiel TuS Haltern zeigt. Der Klub geht mit jungen eigenen Spielern einen anderen Weg. Sie sind nun sogar eine Liga runtergegangen, um dann schlussendlich mit den eigenen Jungs aus der Region etwas Langfristiges aufzubauen. Ich hoffe, dass dieses Konzept aufgeht.