Von der Kreisliga bis zur Landesliga: Das sind die Herbstmeister der Region Hannover

Bis zur Winterpause ist es zwar knapp einen Monat hin, die ersten Herbstmeister wurden trotzdem schon gekürt. In den Ligen von der Kreisliga aufwärts ist die Hinrunde schon beendet, ab Sonntag startet die Rückserie.

Wie wertvoll der inoffizielle Titel ist, darüber lässt sich streiten. Mario Geric, Trainer des Kreisligisten SV Ihme-Roloven, sagt: "Die Herbstmeisterschaft bedeutet uns schon viel." Beim Landesligaprimus SV Ramlingen/Ehlershausen sieht man das etwas anders. "„Das ist alles eine Momentaufnahme“, sagt Kurt Becker, Sportlicher Leiter in Ramlingen. „Ob wir nun Herbstmeister sind oder irgendwo fällt eine Schaufel um, das interessiert doch keinen Menschen. Das Thema ist für uns nicht relevant.“ Der RSE will eben auch am Ende der Saison oben stehen.