Kreisliga: Ehmen siegt in Überzahl, Neindorf überrascht sich selbst

Reislingen II besiegt Mitfavoriten

Erstes Spiel, erster Sieg für Aufsteiger SV Reislingen/Neuhaus II – und das auch noch mit 5:2 gegen den TSV Heiligendorf, einen Mitfavoriten auf den Titel. Warum lief es so gut? SV-Coach Holger Grunewalds einfache Erklärung: „Wir hatten einen guten Tag, die Heiligendorfer dagegen keinen so guten. Der Sieg ist schön, aber wir sollten ihn nicht überbewerten.“ Nicht zu stoppen: Bennet Bülter, er erzielte vier Treffer für die Gastgeber.

Tore für den guten Zweck

Zehn Tore? Das hätte ordentlich Geld in die Kasse für das FACE-Projekt des TSV Wolfsburg zum Schulbau in Malawi gespült. Denn für jeden Treffer gibt es Spendengeld für den Schulbau in Malawi. Aber auch mit dem 3:1 gegen die TSG Mörse II konnte Wolfsburg gut leben. „Wir sind sehr motiviert, viele Tore zu schießen. Das spornt das gesamte Team an. Und drei Tore waren ja ein guter Anfang“, so Co-Trainer Friedrich Hillebrenner. „Wir haben das Spiel dominiert. Trotzdem hat Mörse auch immer wieder Nadelstiche gesetzt.“

Auch der TSV Ehmen traf dreimal, feierte ein 3:0 gegen den TSV Sülfeld. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit, in der Ehmen zunächst nicht ins Spiel fand, gab es früh Gelb-Rot gegen Sülfeld. Die Unterzahl begünstigte das Spiel der Mannschaft von Trainer Antonio Renelli „nach einer hektischen Anfangsphase“. Nach der Pause taten sich die Ehmer gegen extrem eng stehende Gäste, „die auf der Linie verteidigten wie eine Handball-Mannschaft“ zwar schwer, schossen dennoch noch zwei Tore, davon ein Sonntagsschuss von Felipe Andres Noviello aus 25 Metern ins Eck.