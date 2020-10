Nach Anlaufschwierigkeiten: Der TSV Sülfeld ist in der Kreisliga angekommen

Der TSV Sülfeld benötigte etwas Anlauf, um in der Fußball-Kreisliga Wolfsburg anzukommen. Der Aufsteiger startete mit zwei Niederlagen in die Saison, zuletzt gegen den TSV Heiligendorf (2:1) und beim TSV Wolfsburg (3:1) konnten aber die ersten Siege eingefahren werden. „Wir haben etwas Zeit benötigt, um uns an das Klima in der Kreisliga zu gewöhnen. Es ist alles etwas schneller und robuster als in der 1. Kreisklasse“, sagt Trainer Peter Dohmes, der selbst nicht mit dem Aufschwung seines Teams zu diesem Zeitpunkt gerechnet hatte. „Wenn mir vorher jemand gesagt hätte, wir holen gegen Heiligendorf und den TSV sechs Punkte, hätte ich es nicht geglaubt.“