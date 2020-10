Kreisliga Gifhorn: Spitzenreiter siegen weiter, Westerbeck gewinnt Kellerduell

Kreisliga A

FSV Vorhop/Schönewörde – VfL Wittingen 1:1 (1:1). Ein Spiel auf hohem Niveau. „Wir haben kämpferisch ein tolles Spiel gemacht. Wittingen hat eine gute Truppe, es ging hoch und runter. Der Punkt ist hochverdient, die Jungs haben das gut gemacht“, lobte FSV-Coach Arne Hoffart.

Tore: 1:0 (8.) Peesel, 1:1 (44.) Emmermann.

SV Rühen – SV Groß Oesingen 3:1 (2:1). Spitzenreiter Rühen schlief bei einer Ecke, Oesingen nutzte das, ging so in Führung.„Groß Oesingen war in der ersten Halbzeit sehr griffig“, so Rühens Trainer Matthias Weiß. Kurz vor der Pause kam es dann aber zum Doppelschlag und die Gastgeber gingen in Führung. „Das 3:1 brachte dann die Entscheidung, wir waren vorn gefährlich und standen in der Defensive sehr stabil“, lobte Weiß.

Tore: 0:1 (35.) Dierks, 1:1 (43.) R. Magnus (Foulelfmeter), 2:1 (45.) Ramolla, 3:1 (46.) Fries.

Wesendorfer SC – SV Westerbeck 1:3 (0:0). Westerbeck verpasste im Kellerduell in Hälfte eins die Führung. „Wir waren überlegen, aber zu nervös“, so SV-Trainer Andreas Königsmann. Kurz nach Wiederanpfiff ging dann das gastgebende punktlose Schlusslicht in Führung. Die hielt allerdings nur kurz. „Nach dem 1:1 hat es spielerisch gut geklappt und wir haben verdient gewonnen“, so Königsmann nach dem Premierensieg unter seiner Regie.

Tore: 1:0 (48.) Ehmke, 1:1 (50.) Schreiber, 1:2 (74.) Sauer, 1:3 (78.) Sauer.