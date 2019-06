Kreisliga-Aufstieg? FC Burgwedel und FC Can Mozaik müssen jetzt Daumen drücken

Gelingt mindestens einem der beiden Aspiranten HSC Hannover II und SV 06 Lehrte am Samstag der Aufstieg in die Bezirksliga, steigt auch Burgwedel auf. Beiden Teams genügt ein Punkt - der HSC trifft auf den VfL Borsum (Samstag, 16 Uhr), der SV 06 auf RW Estorf Leesringen (Samstag, 17 Uhr)

Der FC Burgwedel hat sich in der Relegationsrunde der Tabellendritten der 1. Kreisklasse die Pole Position für den Aufstieg in die Kreisliga geschnappt. Durch einen 3:1-Sieg gegen den TSV Schulenburg verteidigte die Mannschaft von Trainer Alexander Franke ihre Spitzenposition und muss nun auf die Hannover-Vertreter in der Bezirksliga-Relegation hoffen.

Am Donnerstagabend mühte sich der Favorit aus Burgwedel vor eigenem Publikum aber zunächst gegen den Tabellenletzten aus Schulenburg. In der Anfangsphase waren die mutigen Gäste spielbestimmend, erst kurz vor der Pause gestaltete sich die Partie ausgeglichen.

Auch Can Mozaik hofft auf Aufstieg

Auch der FC Can Mozaik darf sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die Kreisliga machen. Durch einen 3:1-Sieg gegen den SV Eintracht Suttorf sicherte sich der Dritte der 1. Kreisklasse 3 den zweiten Platz in der Relegationsrunde. Schaffen sowohl der HSC II als auch Lehrte am Samstag den Aufstieg in die Bezirksliga, geht Can Mozaik zusammen mit Burgwedel hoch.

Suttorf kann dagegen genauso wie Schulenburg jetzt schon mit Sicherheit für eine weitere Saison in der 1. Kreisklasse planen.