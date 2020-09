Kreisliga Wolfsburg: Zwei Teams starten mit zwei Siegen

SSV Vorsfelde II – TV Jahn Wolfsburg 5:0 (4:0). Nach einem Handspiel im Strafraum musste der TV Jahn über 70 Minuten in Unterzahl agieren. SSV-Trainer Leon Schröder hätte sich da mehr gewünscht: „In den ersten 30 Minuten waren wir hochkonzentriert, konnten dann aber von unserer Überzahl nicht profitieren. Viele Fehlpässe – wir haben das Spiel dann so dahin geplänkelt.“ Zur Tabellenführung reichte es allemal.

Tore: 1:0 (13.) Hennefarth, 2:0 (18.) Kahrens (Handelfmeter), 3:0 (22.) Mokry, 4:0 (24.) Hennefarth, 5:0 (81.) Karmanski.

Rot: TV Jahn (17.).

TSV Wolfsburg – SV Reislingen/Neuhaus II 4:0 (1:0). Es klingelte wieder ordentlich in der Spendenkasse für das FACE-Projekt des TSV in Malawi. „Momentan sind wie bei 400 Euro pro Tor“, so Wolfsburgs Co-Trainer Friedrich Hillebrenner stolz. Sein Team gewann vor allem dank einer guten Mannschaftsleistung, unsere Rotation hat gut funktioniert“, wie Hillebrenner hervorhob. „Wir haben gezeigt, dass wir auch in der Breite gut aufgestellt sind.“

Tore: 1:0 (38.) M. Krein, 2:0 (48.) Zimmermann, 3:0 (51.) P. Krein, 4:0 (53.) P. Krein.