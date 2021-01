Vierkampf um Staffelsieg, Zweikampf im Keller: die Kreisliga 1 im Check

Überraschungsteam Haimar Dolgen

Lediglich ein Punkt trennt das Überraschungsteam des TSV Haimar Dolgen vom Primus, wobei die Elf des Trainerduos Marcel Kronfeld und Sebastian Kurpios sogar ein Spiel weniger ausgetragen hat. Eine sattelfeste Abwehr, Geschlossenheit und taktische Disziplin sind einige der Erfolgszutaten. „Wir sind stolz auf die Truppe. Alle ziehen super mit, auch die Spieler von der Bank“, sagt Kronfeld. Trotz der prima Ergebnisse gäbe es keinen Grund, gleich vom Aufstieg zu träumen. „Hehre Ziele geben wir nicht aus, wir schauen von Spiel zu Spiel, damit sind wir gut gefahren.“

Ein weiterer Verfolger in Lauerstellung ist der FC Burgwedel unter der Regie von Coach Lieven Manuel – das Team mit der größten stürmischen Durchschlagskraft: 25 Tore in sechs Spielen sind eine echte Hausnummer. Goalgetter Niklas Baylor (10 Treffer) und Johannes Polatschek (6) führen die Torjägerliste der Liga an. Noch nicht so gut in Schuss wie ursprünglich erhofft und von vielen erwartet ist der SV Uetze 08, die ambitionierte Mannschaft von Coach Özen Keyik leistete sich drei Remis – aber noch ist alles drin.

Engensen entwickelt sich weiter

„Hätten wir uns etwas cleverer angestellt, wäre wohl noch der eine oder andere Zähler mehr auf unserem Konto, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, sagt Kemal Yavuz. Sein junges Team vom TSV Engensen belegt mit sieben Punkten den fünften Platz und ist damit voll im Soll. „Die Mannschaft hat eine gute Entwicklung genommen und im Vergleich zur Vorsaison noch mal einen Sprung gemacht. Spielerisch sieht das klasse aus, und läuferisch sind wir ohnehin gut drauf“, sagt der Coach.

Natürlich fehle es den Jungs noch an Erfahrung und der „Abgezocktheit“, die etwa der TSV Wettmar an den Tag lege, „aber das kommt“. Punktgleich mit den Engensern bewegen sich der MTV Ilten II und der TSV Kleinburgwedel im (vermeintlich) sicheren Mittelfeld – beide dürften ihr ausgegebenes Hauptziel „Klassenerhalt plus“ erreichen.