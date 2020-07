Am Sonntag wird vorsorglich der Kreispokal ausgelost

Wie auf Bezirksebene - wo der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide seinen Titel "verteidigt" hat und in der neuen Saison erneut am NFV-Pokal teilnehmen darf - wird nun auch der Pokalwettbewerb auf Kreisebene beendet.

Wer folgt SuS Sehnde nach?

Am Sonntag (5. Juli) um 10.30 Uhr lost der Spielausschuss unter Vorsitz von Pokalspielleiter Volkmar Grotheer live auf seinem Facebook-Kanal den Teilnehmer für den Bezirkspokal in der neuen Saison aus. Es wird gewissermaßen der Nachfolger von SuS Sehnde gesucht, der am 30. Mai 2019 mit einem 4:1-Sieg im Elfmeterschießen gegen den TSV Schloß Ricklingen den Pokal in die Höhe stemmte.