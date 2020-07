Für die Mülltonne? SV Weetzen folgt SuS Sehnde und "gewinnt" den Kreispokal

Am 12. März war der komplette Spielbetrieb in Niedersachsen unterbrochen, am 27. Juni die Saison 2019/2020 für beendet erklärt. Und damit auch die Pokalwettbewerbe auf Bezirks- und Kreisebene.

"Man weiß ja nie"

Ab dem 6. Juli dürfen die Fußballer in Niedersachsen zwar wieder mit Kontakt trainieren. Wann der Wettkampf allerdings wieder aufgenommen werden kann, steht in den Sternen. Und damit auch die Austragung der Pokalwettbewerbe. Es könnte unter Umständen sein, dass sie aufgrund der fehlenden Zeit für eine Saison ausgesetzt werden müssen.

Und insofern kann es unter Umständen sein, dass die vorsorgliche Auslosung der sechs ausstehenden Spiele im Kreispokal 2019/2020 für die Mülltonne ist. "Man weiß ja nie", hatte Henning Wolters, stellvertretender Vorsitzender des Spielausschusses, im Vorfeld gesagt.