Ministerpräsident Kretschmer: Klare Trennung zwischen Dynamo Dresdens Erfolg und Kriminellen

Dresden. Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) hat nach den Krawallen rund um dem Aufstieg des Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden am Sonntag die Gewalt von Hooligans verurteilt. Zugleich warb er bei einem Besuch am Dienstag auf dem Trainingsgelände von Dynamo dafür, zwischen dem sportlichen Erfolg des künftigen Zweitligisten und den Krawallen gewaltbereiter Fans nach dem Spiel am Sonntag zu unterscheiden. Kretschmer beglückwünschte Dynamo zu einer „tollen Saison“. „Ganz viele Menschen in Sachsen, in Dresden, freuen sich über diesen sportlichen Erfolg, viele haben mitgezittert.“

