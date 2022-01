Kretschmer verlängert beim HC Elbflorenz

Dresden. Beim HC Elbflorenz schreiten die Personalplanungen voran. Nachdem Rechtsaußen Lukas Wucherpfennig seinen Vertrag verlängert hat, kann der Handball-Zweitligist jetzt die nächste gute Nachricht verkünden. So bleibt auch Rückraumspieler Nils Kretschmer dem Verein treu, hat einen neues Arbeitspapier bis zum Sommer 2024 unterzeichnet. Anzeige

Neben Henning Quade zählt der 29-Jährige zu den HCE-Urgesteinen. Seit 2015 gehört der gebürtige Lübecker zum Kader der Dresdner Mannschaft, er schaffte mit dem HCE auch 2017 den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Kretschmer, der aus einer Handball-Familie (Vater Holger und Bruder Finn spielten bzw. spielen ebenfalls), stammt, hat seine Ausbildung unter anderem auch in Magdeburg erhalten. Später gewann er mit den Rhein-Neckar Löwen den EHF-Pokal.

Nach zahlreichen langwierigen Verletzungen hat sich der Zwei-Meter-Hüne zuletzt als wichtiger Leistungsträger etabliert. Dabei wollte man schon 2021 seinen Kontrakt erst nicht verlängern, machte dann aber zum Glück die Kehrtwende und gab ihm doch einen neuen Vertrag. Und Kretschmer zahlte das Vertrauen mit Leistung zurück, vor allem in der Abwehr. Aber auch im Angriff hat er sich gesteigert, steuerte in insgesamt 183 Spielen für den HCE 466 Tore bei. In der bisherigen Saison traf er bereits 61-mal.



Zweite Heimat

Trainer Rico Göde: „Nils spielt bisher eine wirklich gute Saison und hat in den letzten eineinhalb Jahren noch mal einen Entwicklungsschritt gemacht, nicht nur auf der Platte, sondern auch neben dem Spielfeld. Dazu ist er ein kompletter, variabler Spieler, der enorm wichtig für unsere Abwehr sowie unseren Angriff ist. Er ist ein Typ, der den Wettkampf liebt und sich auch nicht vor spielentscheidenden Situationen drückt. So einen willst du als Trainer immer in deinem Team haben, deswegen freue ich mich sehr, dass Nils bei uns bleibt.“