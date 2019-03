Kretschmer zu Fall Chemnitzer FC: Rechtsextreme Netzwerke zerschlagen

Dresden. Nach den Vorfällen beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC hat Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) konsequentes Handeln angemahnt. „Wir müssen diese rechtsextremen Netzwerke zerschlagen“, sagte er am Mittwoch im Landtag in Dresden. Man habe am vergangenen Wochenende einmal mehr gesehen, dass da „mehr vorhanden ist, als wir gedacht haben“, erklärte Kretschmer. „Wir lassen nicht zu, dass an dieser Stelle Rechtsextremisten das Kommando übernehmen.“