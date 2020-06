Kreuzbandriss? DFB-Torwart Bernd Leno bei Arsenal-Pleite in Brighton verletzt ausgewechselt

Was war passiert? Leno war gerade dabei, an der rechten Strafraumkante einen langen Ball abzufangen, wurde dabei aber von Brightons Neal Maupay intensiv unter Druck gesetzt. Der Franzose versuchte, den Ball noch mit dem Kopf zu erreichen, kam aber zu spät. Leno, der offenbar nicht mit dem intensiven Einsteigen Maupays gerechnet hatte, landete unglücklich auf seinem rechten Bein und ging sofort unter offensichtlichen Schmerzen zu Boden. Er wurde von Betreuern umringt und musste nach längerer Behandlungspause ausgewechselt werden.

Noch auf der Trage liegend zeigte der Keeper böse mit dem Finger auf Maupay, der sich nach dem Spiel rechtfertigte. "Ich bin in der Halbzeit zu Mikel Arteta (Arsenals Trainer, d. Red.) gegangen und habe mich entschuldigt", sagte er bei BT Sport. "Ich wollte Leno nicht verletzen. Ich bin gesprungen, ob vielleicht noch an den Ball zu kommen und als er gelandet ist, hat er sich am Knie verletzt. Also: Entschuldigung an das Team und an ihn."