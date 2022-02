Kreuzbandriss! So geht's für Judo-Ass Scoccimarro jetzt weiter

Sie wollte zurück auf die Matte, das Halbfinale beim Grand Slam in Paris noch bestreiten. Trotz einer Knieverletzung, die sich Giovanna Scoccimarro im Kampf gegen Lokalmatadorin Kaila Issoufi zugezogen hatte. Doch Bundestrainer Claudiu Pusa bremste das Judo-Ass aus Lessien. „Ich hatte das Gefühl, ich hätte weiterkämpfen können. Aber der Bundestrainer hat Recht. Er sagte, ich solle es lassen, bevor es schlimmer wird“, so die 24-Jährige. Sie stieg aus dem Wettkampf auf. Jetzt gab es die bittere Diagnose: Kreuzbandriss!

Das Publikum hatte die Französin Issoufi nach vorn gepeitscht, sie wollte Scoccimarro in der Klasse bis 70 Kilogramm immer wieder in den Bodenkampf zwingen. Bei einer Bodenaktion verletzte sich dann die Judoka des MTV Vorsfelde, dennoch bekam sie den Kampf gegen die Lokalmatadorin in den Griff, hatte aber spürbar Probleme mit dem rechten Bein, nachdem sie die erste Wertung gesetzt hatte. Sie brachte den Sieg über die Zeit, das lädierte Bein wirkte zwar wieder einigermaßen belastbar. Doch unter anderem Bundestrainer Pusa stoppte seine ehrgeizige Athletin - und hat damit vielleicht noch Schlimmeres verhindert.

"Es waren der Bundestrainer, mein Heimcoach, der Physio, der Teamarzt. Sie wussten zwar noch nichts genaues, vielleicht könnte etwas angerissen sein", berichtet Scoccimarro, die deshalb aus dem Wettbewerb ausschied, Fünfte wurde. "Im ersten Moment war ich enttäuscht, aber jetzt kann ich froh über die Entscheidung sein." Denn zurück in Deutschland gab's am Montagabend einen MRT-Termin, heute früh dann die schlimme Diagnose: Kreuzbandriss. Trotzdem war es wichtig, den Grand Slam abgebrochen zu haben, es hätte noch schlimmer kommen können. "Es ist immerhin nichts muskuläres, auch Innen- und Außenband sind in Ordnung", so die 24-Jährige.

Für Scoccimarro ist es die erste schwere Verletzung. Ein Kreuzbandriss kommt zu keiner Zeit gelegen, mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris 2024 hat Wolfsburgs Sportlerin des Jahres aber Glück im Unglück. Die Qualifikationsphase beginnt erst Ende Juni beim Grand Slam in Ulaanbaatar (Mongolei). Den Start wird sie zwar verpassen, eine mehrmonatige Pause steht an. Aber bei gutem Heilungsverlauf dürfte Scoccimarro noch genügend Gelegenheit haben, die nötigen Punkte für Paris 2024 zu sammeln. Es wären nach Tokio im vergangenen Jahr ihre zweiten Olympischen Spiele.

Am Dienstag soll geklärt werden, wann das Knie operiert wird. "Natürlich möglichst schnell", sagt die Lessienerin, die bereits nach vorn blickt, zügig am Comeback arbeiten möchte. In Sachen Ehrgeiz und Fleiß überzeugt sie seit je her. Monatelang komplett aussetzen müsse sie ja nicht, nach einer gewissen Zeit könne schon das ein oder andere trainiert werden. "Nur die Rückkehr in den Wettkampf wird eine Zeit dauern", so Scoccimarro.