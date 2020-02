Kreuzbandriss und Studium: Landesliga-Kicker fehlte seinem Team anderthalb Jahre

Kein kompletter Kaltstart

Eigentlich hatte Schöbel schon zu Saisonbeginn wieder eingreifen wollen: Seine Knie-OP lag im September ein Jahr zurück, trotz Reha konnte er aber noch nicht spielen – weil es nun das Sportwissenschaft-Studium in Bochum nicht zuließ. „Unter der Woche bin ich dort, kann also nicht mit der Mannschaft trainieren. Deswegen wollte ich keinen kompletten Kaltstart, sondern erstmal ins Training einsteigen“, erklärt Schöbel. Immerhin: „Die eigene Reha hat mir im Studium auch geholfen – im praktischen Teil war sie aber natürlich nicht so hilfreich“, so Schöbel lachend.

In der Wintervorbereitung war der Reislinger zurück an Bord. Und beim 2:2 im Test gegen den TSV Wendezelle kam Schöbel dann endlich wieder auf den Platz – Trainer José Salguero wechselte ihn gegen Ende des Spiels ein. „Erstmal habe ich nur sieben Minuten gespielt“, so der Rückkehrer. Das sei aber gar nicht so wichtig gewesen: „Es hat lange genug gedauert – ich bin bereit, durchzustarten!“