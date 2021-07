Nach Krimi gegen Ma Long: Ovtcharov verpasst Tischtennis-Finale bei Olympia

In einem nervenaufreibenden Schlagabtausch hat Dimitrij Ovtcharov das Tischtennis-Finale bei den Olympischen Spielen in Tokio knapp verpasst. Der 32-Jährige verlor am Donnerstag gegen den Chinesen Ma Long nach sieben Sätzen. Für den letzten Deutschen im Einzel-Wettbewerb verbleibt nun noch die Chance auf Bronze.