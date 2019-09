Krise beim 1. FC Kaiserslautern: Aufsichtsrat Jürgen Kind tritt zurück

Neu-Trainer Boris Schommers hat es auch im zweiten Spiel nach seiner Amtsübernahme nicht geschafft, beim ehemaligen deutschen Meister aus Kaiserslautern die Wende einzuleiten. Nach der 1:3-Pleite beim TSV 1860 München reichte es den die FCK-Fans im Stadion an der Grünwalder Straße: „Wir haben die Schnauze voll“, riefen die frustrierten Anhänger. Die Schnauze voll vom Verein hatte nun auch Aufsichtsrat Jürgen Kind, der am Sonntag via Facebook mitteilte, dass er alle seine Ämter beim 1. FC Kaiserslautern geschmissen hat.