SPORTBUZZER-Videoschalte zur Krise des FC Liverpool: So geht es für Jürgen Klopp weiter

Über die Gründe für den nicht für möglich gehaltenen Absturz des FC Liverpool rätselt Jürgen Klopp genauso wie der ein oder andere Fußball-Experte. Eine Gewissheit hat der Welttrainer aber schon. Auf die Frage, ob er sich gerade an einem Tiefpunkt seiner Trainer-Laufbahn befinde, antwortete Klopp: "Ich wünschte, ich könnte Nein sagen. Aber ja, es ist so." England-Experte Hendrik Buchheister macht auch ein mentales Problem bei der Klopp-Mannschaft aus. "Es ist aber auch ein taktisches Problem. Es fehlt die Stabilität im Mittelfeld", betont Buchheister in der SPORTBUZZER-Schalte mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp.

Nach unglaublichen sechs Heimniederlagen in Folge mit dem 0:1 gegen den Drittletzten Fulham am Sonntag als Tiefpunkt gewinnt das Schreckens-Szenario von einer Saison ohne Europacup für den Tabellenachten an Kontur. Die Champions League bietet so die letzte Titelchance und vielleicht sogar die letzte Möglichkeit auf Europa. Muss Klopp bei einem Aus in der Königsklasse sogar um seinen Job bangen? "Ich halte es für ausgeschlossen, dass der Verein ihn rauswirft. Was natürlich bei Klopp immer eine Möglichkeit ist, ist, dass er wie damals in Dortmund selbst sagt: 'Ich habe Zweifel, ob ich noch der perfekte Mann bin" - das glaube ich aktuell aber auch nicht."