Krise in Japan: Vissel Kobe mit dritter Niederlage in Folge - Podolski nicht mehr Kapitän

Weltmeister Lukas Podolski ist bei der 0:1-Niederlage seines Klubs Vissel Kobe am Samstag bei den Urawa Red Diamonds nach 71 Minuten ausgewechselt worden. Für Kobe war es in der höchsten japanischen Liga die dritte Niederlage hintereinander. Erst in der vergangenen Woche hatte der Klub den Trainer gewechselt. Der Japaner Takayuki Yoshida löste den Spanier Juan Manuel Lillo ab. Podolski ist seitdem nicht mehr Kapitän der Mannschaft.

Trotz Millionen-Investitionen in Stars wie Podolski, David Villa und Andrés Iniesta sowie auch in Ex-Trainer Lillo hat der Verein bislang eher enttäuscht. Kobe rangiert weiterhin auf dem zehnten Platz der japanischen J-League. Es sei eine „schwierige Entscheidung“ gewesen, die Kapitänsbinde abzugeben, heißt es in Podolskis japanischsprachigem Tweet. Er werde jedoch auch weiterhin seine Mannschaft anführen, daran habe sich nichts geändert, schreibt Podolski in einer weiteren Mitteilung.