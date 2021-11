Die erste Krise? Unruhe bei RB Leipzig vor dem Bundesliga-Duell mit Borussia Dortmund

Am Mittwoch war vorzeitig Schluss. Mit einem achtbaren 2:2 gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain verabschiedete sich RB Leipzig nach dem vierten Spieltag aus der Champions League. In den verbleibenden zwei Partien geht es nun darum, zumindest Platz drei und das europäische Überwintern zu sichern.

Auch in der Bundesliga läuft es nicht so richtig rund. Mit dem neuen Trainer Jesse Marsch liegen die "Bullen" auf Rang acht nach zehn Spieltagen bereits zehn Zähler hinter Tabellenführer Bayern München und neun hinter dem heutigen Gegner Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky). "Es ist Zeit, gegen eine Spitzenmannschaft den maximalen Erfolg einzufahren", fordert der US-Coach. Zwar steht der Nachfolger von Julian Nagelsmann (noch) keineswegs zur Debatte, dennoch ist es unruhig im verwöhnten RB-Umfeld, in dem man solche Phasen nicht gewohnt ist. Denn seit der Gründung 2009 ging es eigentlich fast durchgehend nur nach oben.