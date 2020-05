Kommentar zur Krise des FC Schalke 04: Die Hinrunde wird S04 retten, aber Wagner wohl nicht

Wissen Sie, welche Mannschaft aktuell die erfolgloseste der Rückrunde ist? Wenn Sie auf den Tabellenletzten SC Paderborn tippen, liegen Sie falsch - es ist der FC Schalke 04. Nur sieben Punkte aus zwölf Spielen, dazu eine Serie von elf sieglosen Partien in Folge. So schlecht war S04 zuletzt in der Saison 1996/97. Nur die 30 in der Hinrunde gesammelten Punkte verhindern aktuell, dass Schalke langsam aber sicher Richtung Abstieg taumelt.

Die jüngsten Leistungen der Königsblauen wie jetzt beim 0:1 im Heimspiel gegen Werder Bremen (Tabellen-Vorletzter) sind ein Offenbarungseid und nach der starken Hinserie kaum zu erklären. Weniger als 30 Prozent Ballbesitz, Angsthasen-Fußball in der Defensive, kein Zug zum Tor in der Offensive. Schalke-Trainer David Wagner hat dem Team mit seiner destruktiven Defensiv-Taktik in den letzten beiden Spielen den letzten Funken der Malocher-Mentalität, für den der Klub seit jeher steht, genommen.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

David Wagner strahlt bei Schalke 04 keine Souveränität mehr aus