Krise vor dem Spiel gegen Hannover 96: Steht Tim Walter vor dem Aus?

Was ist los in Stuttgart?

Dabei läuft es sportlich gar nicht so übel mit Platz drei vor dem Spiel heute bei Hannover 96. „Es brodelt in Stuttgart“, schreibt das Fachmagazin „Kicker“. Und weiter: „Walter braucht ein Wunder.“ Nicht einmal bei einem Sieg in Hannover könne sich Trainer Tim Walter sicher sein, dass er den Job behält. Markus Anfang wird als Nachfolger bereits gehandelt, auch der Ex-Mainzer Sandro Schwarz. Was ist eigentlich los beim VfB?