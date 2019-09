Krisengespräch? 96-Training nach Niederlage beginnt verspätet - Maina zurück am Ball

Katerstimmung in Hannover? Nach der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag stand am Sonntag das obligatorische Auslaufen auf dem Trainingsplan von Hannover 96. Die für 10 Uhr angesetzte Einheit startete am Vormittag mit Verspätung, die Mannschaft kam erst um 10.21 Uhr aus den Katakomben der HDI Arena. War das etwa der erste Krisengipfel?