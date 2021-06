Kristina Kicka kehrt zum Dresdner SC zurück

Dresden. Der deutsche Volleyball-Meister Dresdner SC hat den nächsten Neuzugang präsentiert. Wie der Verein am Dienstag bei einem virtuellen Pressegespräch verkündete, kehrt mit Kristina Kicka eine ehemalige DSC-Spielerin an die Elbe zurück. Die weißrussische Diagonalangreiferin spielte schon zwischen 2013 und 2016 – damals unter ihrem Mädchennamen Michailenko – für die Dresdnerinnen und feierte mit dem Team drei Meistertitel und einen Pokalsieg. Sie wechselt jetzt vom Liga-Konkurrenten Ladies in Black Aachen nach Dresden und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

