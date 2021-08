Fall Timanowskaja: IOC-Präsident Bach hält weitere Sanktionen gegen Belarus für möglich

IOC-Präsident Thomas Bach schließt weitere Strafmaßnahmen gegen Belarus im Fall der Olympia -Teilnehmerin Kristina Timanowskaja nicht aus. "Das Disziplinarverfahren ist noch nicht vorbei. Die Disziplinarkommission wird die angemessenen Maßnahmen treffen und Sanktionen verhängen", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Freitag in Tokio. Die belarussische Sprinterin wirft den Behörden ihres Heimatlandes vor, sie hätten sie aus Tokio entführen wollen. Zuvor hatte sie ihre Trainer öffentlich dafür kritisiert, dass sie bei den Spielen ohne vorherige Rücksprache kurzfristig für einen 400-Meter-Lauf eingeplant worden sei.

Inzwischen hält sich die 24-Jährige nach der Abreise aus Japan in Polen auf, wo sie ein humanitäres Visum bekommen hat. Das IOC hatte am Freitag den beiden Leichtathletik-Trainern Artur Schimak und Juri Maisewitsch die Zulassung für die Tokio-Spiele entzogen. Die beiden Funktionäre sollen Timanowskaja in Tokio mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äußerungen in den Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse.