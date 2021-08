Kristina Vogel rechtfertigt ihre Trainer-Kritik nach Uibel-Reaktion: "Bin immer noch zweimalige Olympiasiegerin"

Die Wogen im deutschen Bahnrad-Lager sind anscheinend noch nicht geglättet. Nach dem Anstoß von Rekord-Weltmeisterin und ZDF-Olympia-Expertin Kristina Vogel, im Trainerteam aus taktischen Gründen einen Co-Trainer zu installieren und diesen dem Chefcoach Detlef Uibel zur Seite zu stellen, hatte Letzterer die 30-Jährige in die Schranken gewiesen. Vogel sei nicht dazu befähigt, darüber zu urteilen , wurde Uibel von der Deutschen Presse-Agentur zitiert. Nun hat sich Vogel gegenüber der Bild erneut zu Wort gemeldet - ohne von ihrer Analyse abzurücken.

Die seit einem Trainingsunfall querschnittsgelähmte Ex-Bahnradsportlerin verwies auf ihre Erfolge und konterte so Uibels Kommentar, dass auch Vogel seiner Ansicht nach "nicht unbedingt die taktisch variabelste Rennfahrerin" gewesen sei. Vogels Reaktion: "Ich bin immer noch zweimalige Olympiasiegerin und Rekord-Weltmeisterin. Das wird man nicht, wenn man taktisch blind ist."

Zuvor hatte der Bundestrainer erklärt, dass Vogel in ihrer Karriere viel über die Physis und die mentale Stärke gemacht habe. Dieses Argument wollte die Weltmeisterin in ihrer Reaktion so nicht gelten lassen: "Ja, ich wollte den vielleicht mehr als die Gegnerin und ich hatte auch im dritten Lauf oft noch mehr im Tank als die andere, aber das Gesamt-Paket muss passen, und da gehört die Taktik dazu."